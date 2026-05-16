Москвичей предупредили о надвигающейся аномальной жаре

На следующей неделе в столичном регионе установится аномально теплая погода. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По его словам, в период с 18 по 22 мая максимальная температура воздуха днем составит плюс 30-32 градуса. Ночью ожидается до плюс 18 градусов. Эксперт уточнил, что это на 7-9 градусов выше нормы.

Ранее стало известно, что явление Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат) не окажет большого влияния на погоду в Москве этим летом. Старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Железнова пояснила, что какое-то влияние для столицы можно ожидать ближе к концу 2026 года. Однако маловероятно, что оно будет ощутимым.