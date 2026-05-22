Москвичей предупредили о нашествии гигантских слизней

В Москве появятся гигантские леопардовые слизни. Об этом сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков в разговоре с агентством «Москва» .

Он рассказал, что в столице ожидается нашествие слизней, которые могут достигать 20 сантиметров в длину. При этом каждый из них откладывает в землю несколько сотен яиц.

Глазков предупредил, что слизни представляют потенциальную опасность для человека, поскольку могут быть переносчиками паразитов — нематод. Некоторые виды способны вызвать заболевание, в том числе менингит.

Это может произойти, если маленький слизень случайно попадет в организм вместе с плохо промытой зеленью или овощами, поэтому необходимо тщательно промывать овощи и салаты, посоветовал эксперт.

Ранее дачникам дали советы по борьбе со змеями. Доцент кафедры биэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько порекомендовала вовремя убираться на участке, чтобы минимизировать риск встречи со змеей, а также установить ультразвуковые и вибрационные отпугиватели.