Город
Сегодня в 10:22
1 мин.

Москвичей предупредили о наступлении жары

Москвичей предупредили о наступлении жары
Фото: Alexander Smagin / Unsplash

О наступлении жары в Москву на выходных предупредил Гидрометцентр России. В дневные часы воздух в столице прогреется до 26-31 градуса.

В ведомстве сообщили, что суббота и воскресенье ожидаются жаркими, но не настолько, как в начале лета. Солнечная погода установится благодаря антициклону, движущемуся с запада.

При этом в начале следующей недели в Москве локально пройдут кратковременные дожди с грозами. «Погода приобретет неустойчивый характер», — сообщили в Гидрометцентре.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности был объявлен в субботу в Москве из-за жары.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.