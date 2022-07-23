Москвичей предупредили о наступлении жары

О наступлении жары в Москву на выходных предупредил Гидрометцентр России. В дневные часы воздух в столице прогреется до 26-31 градуса.

В ведомстве сообщили, что суббота и воскресенье ожидаются жаркими, но не настолько, как в начале лета. Солнечная погода установится благодаря антициклону, движущемуся с запада.

При этом в начале следующей недели в Москве локально пройдут кратковременные дожди с грозами. «Погода приобретет неустойчивый характер», — сообщили в Гидрометцентре.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности был объявлен в субботу в Москве из-за жары.