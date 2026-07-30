Москвичей предупредили о новом пике активности клещей

Второй пик активности иксодовых клещей в Москве и Московской области приходится на август-сентябрь. Об этом рассказал ТАСС доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ЗИН РАН Сергей Леонович.

У лесного клеща два пика активности, весенний и летний (август-сентябрь). Но этот пик выражен слабее, чем весенний, потому что у таежного клеща осеннего пика активности нет. Активны только клещи одного из видов.

По словам ученого, в Московском регионе наиболее распространены клещи двух родов, Ixodes и Dermacentor. К роду Ixodes относятся таежный клещ и европейский лесной клещ, оба вида являются переносчиками клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Луговой клещ (Dermacentor) на людей нападает редко, его можно отличить по белому рисунку на спинке.

При этом, добавил эксперт, широко рекламируемые репелленты против клещей практически неэффективны. Наиболее актуальным заболеванием, передаваемым клещами в Москве и Московской области, остается клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала сезона 2026 года было зафиксировано более восьми тысяч случаев присасывания клещей.