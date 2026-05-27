Москвичей предупредили о новом способе мошенничества с арендой квартир

С приближением лета мошенники стали часто размещать объявления о сдаче квартир на курортах, используя сгенерированные нейросетями красивые изображения жилья и требуя предоплату. Об этом предупредила правозащитница Екатерина Дуб в интервью телеканалу «360».

По ее словам, мошенники часто делают вид, что желающих забронировать жилье очень много. Эксперт посоветовала проверять страницы арендодателей, игнорируя ботов и закрытые страницы.

«Аферисты для привлечения внимания используют красивые фотографии, украденные из реальных объявлений или сгенерированные нейросетями. С помощью искусственного интеллекта делать видео сложно и дорого. Как только вы скажете "покажите квартиру по видеосвязи" — мошенника и след простыл», — подчеркнула она.

Ранее москвич уговорил родителей съехать и отдал ключи от квартиры мошеннику. Вернувшись домой, семья увидела разгром и распиленный сейф. Ущерб составил более трех миллионов рублей.