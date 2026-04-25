Москвичей предупредили о перекрытии движения

Движение автомобильного транспорта на нескольких улицах столицы будет перекрыто в связи с проведением Московского полумарафона. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

Ограничения действуют с пятницы по воскресенье. В частности, в субботу с полуночи до 15:00 по московскому времени будет ограничен участок улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до Ленинского проспекта в направлении к Ленинскому проспекту. Кроме того, с 09:00 до 15:00 движение перекроют и в обратную сторону. Подчеркивается, что временно для автомобилистов запретят парковку на перекрытых участках с 00:01 до времени окончания мероприятия.

С полуночи до 14:00 по местному времени движение будет невозможно по улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади в обоих направлениях.

Помимо этого, в период с 08:00 до 12:00 заблокируют участки улицы Косыгина от Университетской площади до Мичуринского проспекта и от Мичуринского проспекта до Воробьевского шоссе, а также Воробьевскую набережную от Андреевской набережной до Воробьевского шоссе и Воробьевское шоссе от улицы Косыгина до Бережковского моста. С 00:01 для всех перекрытых зон будет действовать запрет на парковку, который продлится до окончания мероприятия.

С 08:00 пятницы до 23.00 воскресенья нельзя будет проехать на Университетской площади - от Университетского проспекта до улицы Косыгина в обоих направлениях.

