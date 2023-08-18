Москвичей предупредили о перекрытии улиц на севере столицы

О перекрытии улиц на севере Москвы в воскресенье, 20 августа, из-за забега предупреждает столичный Дептранс.

«20 августа будет закрыт проезд на ряде улиц в районе Московской аллеи. Это связано с проведением легкоатлетического забега «Динамо бежит». Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом перекрытий», — говорится в сообщении ведомства.

Участок улицы Юрия Никулина от Петровско-Разумовской аллеи до Московской аллеи будет закрыт для проезда с 9:00 до 11:30.

Московскую аллею (от улицы Юрия Никулина до Театральной аллеи), Театральную аллею (от Ленинградского проспекта до Петровско-Разумовской аллеи), Трудовую аллею (от Театральной аллеи до Правой Дворцовой аллеи), Правую дворцовую аллею (от Трудовой аллеи до Ленинградского проспекта) и Левую дворцовую аллею (от Ленинградского проспекта до площади Космонавта Комарова) перекроют с 9:30 до 10:30.

Площадь Космонавта Комарова (от Левой Дворцовой аллеи до Летней аллеи) и Летняя аллея (от площади Космонавта Комарова до Петровско-Разумовской аллеи) будут перекрыты с 9:30 до 10:45.

Петровско-Разумовскую аллею на участке от Летней аллеи до улицы Юрия Никулина перекроют с 9:30 до 11:00.

Парковка на местах перекрытия будет недоступна с 00:01 20 августа до окончания мероприятия, добавил Дептранс.

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