18 мая 2026
Москвичей предупредили о погодных аномалиях
С 18 по 22 мая в Москве и области ожидается аномально жаркая погода.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Жителей Москвы и области предупредили об аномально жаркой погоде всю предстоящую рабочую неделю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.
В период с 18 по 22 мая в столичном регионе ожидается аномально жаркая погода: температура воздуха превысит среднесуточную температурную норму на семь-девять градусов. Вплоть до 22 мая столбики термометров в дневные часы могут подниматься до отметки плюс 32 градуса.
Причиной летнего зноя станет тропосферный гребень из Средней Азии.
