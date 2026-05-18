Москвичей предупредили о погодных аномалиях

Жителей Москвы и области предупредили об аномально жаркой погоде всю предстоящую рабочую неделю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В период с 18 по 22 мая в столичном регионе ожидается аномально жаркая погода: температура воздуха превысит среднесуточную температурную норму на семь-девять градусов. Вплоть до 22 мая столбики термометров в дневные часы могут подниматься до отметки плюс 32 градуса.

Причиной летнего зноя станет тропосферный гребень из Средней Азии.

