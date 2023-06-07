Москвичей предупредили о похолодании

О похолодании на предстоящих выходных, 10-12 июня, москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он заявил, что температура опустится до 17 градусов.

По словам синоптика, в пятницу в городе будет около 22-24 градусов тепла и солнечная погода. Однако уже на выходных столбики термометра опустятся до отметки плюс 17-18, что ниже июньской нормы на четыре-пять градусов. Такая погода больше характерна для апреля-мая, отметил метеоролог. Вильфанд добавил, что потепление в столице ожидается к середине месяца.

Ранее синоптики обещали москвичам потепление до 25 градусов.