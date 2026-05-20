Москвичей предупредили о приближении осенней погоды

Осенняя погода придет в Центральную Россию на следующей неделе. Температура воздуха опустится до 16 градусов тепла, пройдут кратковременные дожди. Об этом в своем Telegram-канале предупредил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В начале следующей недели ожидается полярное вторжение, и в Центральной России наступит осенняя погода. В понедельник в тыловой части циклона пройдут кратковременные дожди, в темное время суток плюс 8–11 градусов, днем уже не выше плюс 12–15 градусов, что сопоставимо с нормой климата сентября», — рассказал синоптик.

Тишковец также отметил обманчивость майской жары. При этом, добавил синоптик, 21 мая из-за жаркой погоды в столице ожидаются грозы.

