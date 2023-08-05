Москвичей предупредили о резком похолодании

О резком похолодании в Москве после аномальной жары предупредил столичных жителей научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что следующая неделя начнется с температуры в 34 градуса.

Переходный день ожидается в среду, 9 августа. Воздух в городе прогреется максимум до 25 градусов тепла днем и до 16-18 ночью. Далее температура будет понижаться и с пятницы по воскресенье, с 11 по 13 августа, в Москве установится температура плюс 18-23 градуса.

Такой температурный фон, по словам синоптика, будет на 1-2 градуса ниже нормы. Во второй половине недели не исключены дожди, добавил Вильфанд.

Ранее в Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары до 12:00 понедельника, 7 августа.