Москвичей предупредили о резком похолодании

Похолодание в Москве начнется уже в эту субботу, 18 апреля, и температура сразу окажется примерно на три градуса ниже климатической нормы, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В первый день выходных погода днем будет от восьми до 10 градусов тепла, облачной с небольшими осадками, а ночью до плюс трех градусов», — заявила синоптик.

Макарова пояснила, что такая погода связана с воздействием циклона, который в ближайшие пять дней будет находиться над центральной частью европейской территории России.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие выходные в Москве погода будет переменчивой и не слишком солнечной. Солнце будет появляться лишь изредка, а местами пройдут кратковременные дожди. Ночью 18 апреля температура составит около плюс 6–8 градусов, по области местами опустится до плюс 3. Днем воздух прогреется до 13–15 градусов.