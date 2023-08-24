Москвичей предупредили о резком похолодании

О резком похолодании москвичей предупредил руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин. В беседе с «Известиями» он предупредил, что уже на этой неделе температура воздуха в столице опустится до 13 градусов.

По словам специалиста, в субботу в городе будет до 20-21 градуса тепла. Однако уже утром воскресенья столбики термометра опустятся до 13 градусов, при этом погода будет облачной, добавил специалист.

Ранее москвичей предупредили о наступлении сентябрьской погоды.