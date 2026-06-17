Москвичей предупредили о самом прохладном дне

Четверг, 18 июня, станет самым прохладным днем в Москве с начала лета. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.

«В четверг ситуация в регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, обеспечивающего дальнейшую адвекцию более свежего воздуха, что, в условиях плотной облачности и небольших дождей, станет причиной самого прохладного дня с начала лета», — сообщил синоптик.

Эксперт подчеркнул, что днем температура воздуха не поднимется выше 16 градусов тепла. По его словам, такой показатель соответствует климатической норма начала осени.

Ранее старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко сообщила, что вечером с 17 по 20 июня в небе над столицей России можно будет наблюдать «пепельный свет». Данное явление возникает, когда Луна находится в фазе тонкого серпа и, помимо яркого освещенного Солнцем участка, можно заметить слабое свечение остальной, темной части лунного диска.