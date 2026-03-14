Москвичей предупредили о штрафах за выгул собак

Москвичам, которые нарушают правила выгула собак, грозит штраф до трех тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в столичном комитете ветеринарии.

Так, владельцы должны убирать за питомцами, чтобы город оставался чистым. Поэтому перед прогулкой следует взять с собой пакеты и все необходимое. За несоблюдение правил горожанам грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей, а юридическим — от 15 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, питомцев следует держать на поводке, причем это правило касается как крупных, так и мелких пород собак. Спускать с поводка животных можно в малолюдных местах или специальных площадках для выгула и дрессировки. Собакам, склонным к проявлению агрессии, необходимо надевать намордник.

«Не допускается выгул питомцев на территориях больниц, поликлиник, детских садов, школ и других учреждений, работающих с несовершеннолетними, а также на детских и спортивных площадках», — отметил собеседник агентства, добавив, что запрет на выгул собак распространяется на нетрезвых горожан и детей, не достигших 14-летнего возраста.

