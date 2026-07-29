Москвичей предупредили о сильном дожде ночью

Гидрометцентр РФ предупредил москвичей о сильном дожде в ночь на 29 июля, передает ТАСС.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются с полуночи до 03:00. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов выше нуля. В столице до 21:00 действовал оранжевый уровень опасности из-за сильного ливня, града и шквалистого ветра.

В Подмосковье также ожидается дождь, в том числе ливень с грозой и градом, а также ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В среду, 29 июля, в Москве в течение дня пройдут сильные дожди. Об этом ранее предупредил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.