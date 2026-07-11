Опубликовано 11 июля 2026, 11:001 мин.
Москвичей предупредили о сильном ливне вечером в субботу
Синоптик Шувалов: Вечером субботы в Москве ожидается ливень.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Вечером в субботу, 11 июля, в Москве ожидается сильный ливень. О непогоде гостей и жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова приводит RT.
«Ситуация с сильными осадками и ливнями прогнозируется только на вторую половину субботы», — сообщил он.
Синоптик добавил, что в ночь на воскресенье, 12 июля, местами по Москве и области также ожидаются ливни. При этом вероятность смерча в Москве, по словам Шувалова, очень и очень мала.
Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в выходные 11–12 июля на Москву обрушатся аномальные ливни, за два дня может выпасть до 67 литров воды на квадратный метр.