Москвичей предупредили о сильных пробках вечером в столице

Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в Москве. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«По данным ЦОДД, вечером ожидается до восьми баллов. Сегодня в городе перекрытия, а значит, некоторые привычные маршруты могут быть закрыты, а объездные пути загружены», — предупредили в ведомстве.

Жителей мегаполиса также призвали учитывать тот факт, что время в пути может вырасти. Так, в вечерний разъезд ожидаются затруднения движения в центре города, на Садовом кольце, третьем транспортном кольце, а также на магистралях, ведущих в область.

Москвичей призвали пользоваться метро для поездок в районы ограничений. Выезжать на личном транспорте жителям столицы посоветовали только после 20:00.

Ранее сообщалось, что теплая и солнечная погода без осадков сохранится до конца недели в Московском регионе.