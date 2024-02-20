Москвичей предупредили о сохранении гололедицы на всю неделю

Гололедица, образовавшаяся в Москве в ночь на понедельник, 19 февраля, сохранится в течение всей недели. Об этом жителей столицы предупредила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, до 22-23 февраля температура воздуха будет колебаться. В дневные часы будут наблюдаться положительные значения, в то время как ночью столбики термометров покажут небольшой минус, что поспособствует сохранению гололедицы.

«Местами гололедица будет довольно сильной. Те осадки, которые выпадали в виде мокрого снега, и положительная температура поспособствовали подтаиванию снега. В ночь эта влага начинает замерзать», — поделилась Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что самым холодным днем на этой неделе будет вторник, 20 февраля. Ночью температура составит минус 13-15 градусов в Москве, по области — до минус 17 градусов.