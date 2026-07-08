Москвичей предупредили о суперциклоне и погодных катаклизмах

В выходные 11–12 июля на Москву обрушатся аномальные ливни, за два дня может выпасть до 67 литров воды на квадратный метр. Об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что богатое на погодные катаклизмы лето не исчерпало лимит на сюрпризы. На синоптической карте Русской равнины намечается процесс слияния двух циклонов, именуемый эффектом Фудзивары. Оба атмосферных вихря сольются в один огромный регенерирующий суперциклон с «ядром» над Центральной Россией, где за субботу и воскресенье прогнозируется выпадение обильных дождей. Формирование суперциклонов в европейской части России при этом крайне редкое явление.

В предстоящие выходные будет особенно ощутим эффект Фудзивары, который породит суперциклон. На столицу обрушатся аномальные ливни, в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80 процентов месячной нормы. Дожди продолжатся шесть суток, ко вторнику погода наладится, пообещал синоптик.

Ранее специалисты также говорили, что осадки той или иной интенсивности ожидаются в течение ближайших 12-13 дней. Это, однако, не значит, что дожди будут непрерывными.