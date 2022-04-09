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Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде

Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду пообещали москвичам в Гидрометцентре. На этом фоне в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 субботы, 9 апреля. Также в городе ожидается облачная погода с кратковременными дождями.

Температура воздуха днем составит до плюс 12 градусов, а ночью от минус 1 до плюс 4 градусов. В Московской области ожидаются аналогичные температуры. Атмосферное давление составит 737 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о заморозках в апреле и мае.

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