Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде

Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду пообещали москвичам в Гидрометцентре. На этом фоне в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 субботы, 9 апреля. Также в городе ожидается облачная погода с кратковременными дождями.

Температура воздуха днем составит до плюс 12 градусов, а ночью от минус 1 до плюс 4 градусов. В Московской области ожидаются аналогичные температуры. Атмосферное давление составит 737 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о заморозках в апреле и мае.