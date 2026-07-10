Москвичей предупредили о возможных изменениях в расписании полетов из-за непогоды

Ливень и гроза в Москве и Подмосковье, которые продлятся с ночи пятницы до конца выходных, могут привести к изменению расписания полетов и отменам рейсов. Об этом сообщает Минтранс РФ в Telegram-канале.

«В Москве ожидается дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду. Погодные условия могут повлиять на безопасность полетов: гроза, интенсивные осадки и сильный ветер могут ограничивать условия для взлета и посадки», — говорится в заявлении.

Службы аэропортов готовы к работе в усиленном режиме. Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал, подчеркнули в Минтрансе. Министерство рекомендовало пассажирам следить за актуальной информацией о рейсе с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков, а также продумать путь до аэропорта вылета.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о возвращении жаркой погоды в Москву.