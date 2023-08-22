Москвичей предупредили о закрытии участка МЦК

О прекращении движения поездов на одном участке МЦК 26 августа стало известно на официальном сайте мэра Москвы.

«Движение поездов остановят с 03:00 в субботу, 26 августа, до 03:00 воскресенья, 27 августа. На это время закроются станции "Шелепиха", "Деловой Центр", "Кутузовская", "Лужники" и "Площадь Гагарина"», — говорится в сообщении.

По часовой стрелке поезда по МЦК будут курсировать до станции «Крымская», а против часовой — до станции «Хорошево». При этом интервал движения будет увеличен до восьми минут.

Закрытие участка МЦК связано со строительством пешеходного тоннеля на станции «Тестовская».

Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3.