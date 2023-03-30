Москвичей предупредили о заморозках

О заморозках предупредил москвичей в личном Telegram-канале ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, похолодание выходит на пик.

Так, в ночь на пятницу, 31 марта, в столице ожидаются заморозки. Днем температура воздуха погреется до плюс 6-8 градусов. Осадков не ожидается.

Как отметил Леус, в четверг, 30 марта, синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться холодным атмосферным фронтом, уходящим на северо-восток. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбики термометров днем покажут от четырех до шести градусов тепла. Также метеоролог предупредил об атмосферном давлении ниже нормы, прогнозируется 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик предупредил москвичей о резком похолодании.