Москвичей предупредили о заморозках и порывистом ветре, об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В четверг, 9 апреля, ожидается дневная температура воздуха может упасть до ноля градусов, из-за чего образуется гололедица.

В течение дня прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Горожан призвали быть внимательными, а автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Москве и области в ближайшие дни вновь ожидается снег. По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова может достичь нескольких сантиметров.