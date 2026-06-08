Москвичей предупредили о жаре

В Москве в понедельник, 8 июня, ожидается жаркая погода. Об этом предупредили в Гидрометцентре РФ.

Температура воздуха в столичном регионе установится на отметке плюс 28 - плюс 30 градусов. При этом возможна переменная облачность и местами по области небольшой дождь. Атмосферное давление в столице составит около 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее на территории Москвы был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Он предупреждает о метеоусловиях, при которых вероятны стихийные бедствия и нанесение ущерба.