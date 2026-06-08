Опубликовано 08 июня 2026, 04:161 мин.
Москвичей предупредили о жаре
Гидрометцентр: В Москве в понедельник ожидается жара.
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press
В Москве в понедельник, 8 июня, ожидается жаркая погода. Об этом предупредили в Гидрометцентре РФ.
Температура воздуха в столичном регионе установится на отметке плюс 28 - плюс 30 градусов. При этом возможна переменная облачность и местами по области небольшой дождь. Атмосферное давление в столице составит около 750 миллиметров ртутного столба.
Ранее на территории Москвы был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Он предупреждает о метеоусловиях, при которых вероятны стихийные бедствия и нанесение ущерба.