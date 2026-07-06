Москвичей предупредили об «огуречных» дождях

«Огуречные» дожди ожидаются в российской столице в ближайшую неделю. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Данное старинное русское название используется для обозначения затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются огурцы, — полезных для урожая, однако некомфортных для человека, пояснил специалист.

«Аномальные ливни, принесшие в выходные на Русскую равнину прохладу и местами больше половины месячной нормы осадков, будут прологом к состоянию воздушного океана и на предстоящую семидневку», — рассказал Тишковец.

Ранее климатолог Алексей Кокорин сообщил, что к концу XXI века средняя температура лета в Москве может увеличиться на пять градусов, достигнув около 23 градусов Цельсия.