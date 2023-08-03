«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды объявили в Москве в четверг и пятницу, 3 и 4 августа. Предупреждение об опасной погоде появилось на сайте Гидрометцентра России.

Очень высокая температура до 31 градуса ожидается в столице с 12:00 четверга до 18:00 пятницы.

Кроме того, на территории столицы и области с 9:00 до 21:00 четверга действует «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и шквалистого ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее об ухудшении погоды в Подмосковье экстренно предупредило жителей Главное управление МЧС по Московской области.