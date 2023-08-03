08:54, 03 августа 2023
1 мин.
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары объявили в Москве 3 и 4 августа.
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды объявили в Москве в четверг и пятницу, 3 и 4 августа. Предупреждение об опасной погоде появилось на сайте Гидрометцентра России.
Очень высокая температура до 31 градуса ожидается в столице с 12:00 четверга до 18:00 пятницы.
Кроме того, на территории столицы и области с 9:00 до 21:00 четверга действует «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и шквалистого ветра с порывами до 15 метров в секунду.
Ранее об ухудшении погоды в Подмосковье экстренно предупредило жителей Главное управление МЧС по Московской области.