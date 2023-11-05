09:31, 05 ноября 2023
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Москвичей предупредили об опасной погоде
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре.
Фото: Natalia Trofimova / Unsplash
Об опасной погоде экстренно предупредило москвичей МЧС. В воскресенье, 5 ноября, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
В ведомстве напомнили, что парковать машины необходимо вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали при выходе на улицу обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Ранее москвичам рассказали о погоде в праздничный день.