Москвичей предупредили об опасной погоде

Об опасной погоде экстренно предупредило москвичей МЧС. В воскресенье, 5 ноября, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В ведомстве напомнили, что парковать машины необходимо вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали при выходе на улицу обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее москвичам рассказали о погоде в праздничный день.