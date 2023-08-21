Москвичей пригласили на открытие культурного пространства «19:01 на Кристалле»

На открытие пространства «19:01 на Кристалле» в пятницу, 25 августа, пригласили москвичей. Подробности «Мосленте» раскрыли организаторы мероприятия.

«Пространство "19.01 на Кристалле" имеет все шансы стать одной из важнейших точек притяжения в Москве на ближайшее время. Мы совместно с большим количеством известных и талантливых партнеров работаем с территорией, делая ее комфортной для разных аудиторий, проводим публичную и развлекательную программу, привлекая людей со всего города», — рассказывает о проекте основатель Citymakers Петр Кудрявцев.

Новые объекты расположены на территории бывшего завода «Кристалл» в районе Лефортово. Пространство сохранило облик промышленной архитектуры начала ХХ века. Гиды проекта «Москва глазами инженера» будут рассказывать обо всех эпохах и культурных «слоях» завода: о фасадах 1900-х, лестницах 1920-х, монументальных декорациях 1970-х и стрит-арте 2010-х, а также о том, какое отношение к «Кристаллу» имеют Булгаков и Менделеев, и кто из знаменитых граффити-райтеров современности увековечил себя в этой локации.

Кроме того, по выходным там будет проводиться большое количество культурно-развлекательных мероприятий. Программа каждого уикенда будет построена вокруг метафорических карт с интригующими названиями, например «День, когда меняется ветер» или «День, когда не надо слов».

За музыкальное направление отвечает независимый эксперт в сфере культуры и музыки, арт-директор бара «Стрелка», ведущая программы Double Life на французском LYL Radio и программы Club Obscuro на «Серебряном Дожде» Татьяна Андрианова. «В первые выходные гостей ждут специальный концерт новой группы основателей "Рабицы" Сергея Голикова и Ивана Радзиевского, шоукейс стриминг-проекта PROEKT, дискотека 6+ с легендарным Андреем Чагиным, ночь фантазий с патриархом музыкальных редкостей Ильей Симоновым и танцы до заката с секретными любимчиками московской тусовки», — сообщила она.

По словам программного директора фестивалей и продюсера более 40 постановок с фондом «Сколково» и театрами «Центр имени Вс. Мейерхольда», «Практика» и «Центр драматургии и режиссуры» Евгения Худякова, театральная программа покажет, каким разным по форме, форматам, материалу и способам коммуникации со зрителями может быть современный театр. Публика увидит и новый цирк, и шекспировский театр, и современную хореографию, и документальные постановки. На сцене пространства выступят не только московские театры, но и петербургские, воронежские. Хедлайнерами программы станут «Никитский театр» из Воронежа со спектаклем «Двенадцатая ночь» в постановке Юрия Муравицкого, «Невидимый театр» из Санкт-Петербурга со спектаклем «Я шагаю по Москве» в постановке Семена Серзина.

Детская программа будет с уклоном в творчество. Вскоре в расписании появятся представления от театров «Снарк», «Творческого объединения 9», «Театра сторителлинга Константина Кожевникова», «Домика Фанни Белл» и «Театра Вкуса», а также программа от SIGNAL-Kids и развивающие мастер-классы.

Продолжение культурной программы — это коллаборации с дружественными площадками и фестивалями. Например, одним из резидентов станет Дом творчества «Переделкино».

В расписании «19:01 на Кристалле» есть место и сюрпризам. Секретные события стартуют по субботам и воскресеньям ровно в 19:01. Их подробности заранее не сообщаются.

До закрытия пространства 1 октября москвичи также смогут попробовать уникальные блюда из специально разработанного для «19:01 на Кристалле» меню партнеров: Burger Heroes, баров Nest и «Ровесник».

Ранее москвичей пригласили на масштабный фестиваль спорта.