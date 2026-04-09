Москвичей призвали пересесть на городской транспорт

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы призвал жителей столицы пересесть на городской транспорт из-за снегопада, который ожидается 9 апреля, передает АГН «Москва».

«Завтра в течение дня в городе ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Для передвижения по городу рекомендуем пользоваться городским транспортом», -- предупредили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве и области в ближайшие дни вновь ожидается снег. По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова может достичь нескольких сантиметров.