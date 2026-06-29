Москвичей призвали пересесть на городской транспорт

Жителей и гостей Москвы призвали пересесть на городской транспорт в понедельник, 29 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков. Как сообщили в столичном дептрансе, в городе ожидается пасмурная с прояснениями погода, в течение дня возможен небольшой дождь.

Горожан призвали быть аккуратными на дорогах: соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

«Чтобы избежать опозданий в течение дня, рекомендуем пользоваться городским транспортом и планировать свой маршрут заранее», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве 53-летний местный житель распилил Mercedes-Benz SL-класса после решения о разводе с женой.