Москвичей призвали привыкать к субтропическому климату

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с агентством «Москва 24» сообщила, что жителям Москвы придется адаптироваться к новым климатическим условиям.

По ее словам, переменчивая погода с перепадами температуры и осадками характерна для субтропического климата. Она отметила, что температура воздуха выше 30 градусов и сильные ливни теперь являются частью нового климатического режима.

Синоптик отметила, что почва и городской ландшафт не справляются с такими объемами воды, что способствует подтоплениям.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что водоемы Московской области прогрелись до 20-25 градусов. «Поэтому купальный сезон в разгаре, он продолжается», — сообщил синоптик.