Москвичей восхитили цены на одном из столичных рынков

Низкие цены на продукты питания на Преображенском рынке отметили жители Москвы. Стоимость некоторых популярных позиций раскрыли в группе «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».

Так, картофель здесь можно приобрести от 60 рублей за килограмм, помидоры от 70 рублей, огурцы от 100 рублей, клубнику от 150 рублей, говяжью лопатку от 550 рублей, а куриную голень — от 260 рублей за килограмм.

По словам местных жителей, указанные цены не совсем верны и некоторые продукты можно найти на рынке дешевле. Одна из подписчиц сообщества также поделилась лайфхаком, как можно приобрести товар по скидке. По ее словам, перед санитарным днем, который проводят, в основном, по понедельникам, после 17-18 часов овощи и фрукты начинают продавать со скидкой в 50 процентов.

«Люберцы дешевле», «Этот рынок в пределах Москвы. Очень адекватный по ассортименту и ценам. А Люберцы — это уже Подмосковье, не ехать же туда за огурцами», «Хороший рынок!», «Огурцы есть и по 80 рублей, черешня от 200, картошка от 40 рублей. Был позавчера», «Подешевле, даже чем в других округах Москвы», — прокомментировали юзеры.

Ранее цены на известном московском рынке разозлили горожан.