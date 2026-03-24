Москвичей заверили в отсутствии дождей

До конца марта в Москве не ожидается дождей. В этом жителей столицы заверил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.

По его словам, над средней полосой Европейской части России наблюдается длительная ситуация с преобладанием области высокого давления.

«Судя по тому, насколько стабильно, насколько устойчива атмосферная ситуация, скорее всего, до конца марта существенных изменений, поворотов в характере погоды ожидать не приходится. То есть у нас будет сохраняться погода без осадков», — рассказал Шувалов.

В то же время он отметил, что период без осадков очень затянулся. Если бы это было в июле, все бы «уже все стонали» и говорили о засухе, однако в данном случае говорить об этом рано.

