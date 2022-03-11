Москвичи вспомнили российских конкурентов «Макдональдса»

Участник группы Facebook «Московские переулки» предположил, что закрывшаяся в Москве сеть трактиров «Елки-палки» могла стать хорошей альтернативой сетям быстрого питания «Макдоналдс». В комментариях москвичи вспомнили и других российских конкурентов популярной американской сети.

«Была такая сеть "Елки-Палки". Можно возродить ее! Свято место пусто не бывает», — написал автор поста после сообщения о приостановке работы российских ресторанов корпорации «Макдоналдс» и о планируемом закрытии первой в России точки на Пушкинской площади.

В пятницу, 11 марта, стало известна дата: «Макдоналдс» подтвердил планы временно закрыть рестораны в России с 14 марта.

Многие пользователи согласились с автором топика и вспомнили свои визиты в трактир. «"Елки-Палки"! Это был клевый ресторан», «Я их нежно любила. С удовольствием детей бы туда водила», «И как-то еда там такая правильная была, прям народная. Картошечка, холодец, огурчики», — с ностальгией вспомнили жители столицы.

В комментариях под постом юзеры напомнили и о других заведениях общепита, которые могли бы заменить западный фастфуд. «Из 90-х годов удовольствием вспоминаю "Хижину" с грузинской кухней и "Хинкальную"», «В Дмитровском переулке было малюсенькое кафе, но с такими обалденными охотничьими сосисками и пшенной кашей», «Помню "Русское бистро" с кулебяками. Почему-то загнулось», — написали юзеры.

Многие москвичи под постом автора написали и о ресторане «Лира», располагавшемся на месте нынешнего «Макдоналдса» на Пушкинской площади. Фолловеры рассказали, как ходили туда после работы или учебы, пили шампанское и заказывали салаты. Некоторые даже предложили возродить это заведение на прежнем месте.

Ране мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывающиеся в Москве около 250 ресторанов «Макдоналдс» за год.