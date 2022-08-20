Москвичи сравнили советский и современный МКАД

Советский и современный МКАД сравнили москвичи в группе «Москва — воспоминания детства» социальной сети «ВКонтакте».

«С детства МКАД терпеть не мог. В 70-е там была одна грязь и темнота. Сейчас лучше, поскольку ширина немереная, освещение везде есть. Однако движение странное: кто-то несется, кто-то еле едет, мечутся все», «Раньше было лучше, сейчас высокий уровень загазованности, хотя автобусы и переводят на электрику», — написали подписчики сообщества.

Другие пользователи отметили, что до реконструкции в 90-х годах МКАД называли «дорогой смерти». Причин тому они перечислили несколько: он был не освещен, в зимнее время года чистился от снега не так оперативно, как сегодня, а еще его нередко перебегали люди. «В СССР пешком дорогу переходили», «До реконструкции МКАД был просто ужас», «В темное время суток, особенно зимой, я старался ездить через город, потому что МКАД был не освещен», «Я учился рядом с МКАД и каждый день спокойно переходил его в любом месте», — написали юзеры.

По словам одного из подписчиков группы, даже после установки освещения в середине 90-х и расширения дороги до трех полос в каждую сторону люди намеревались перебегать дорогу. Сегодня движение гораздо активнее, поэтому желающих пересечь десятиполосное движение не стало, добавил он. Современная кольцевая дорога Москвы, по мнению пользователей, имеет только один минус — это пробки.

Ранее россияне назвали детскую мечту времен СССР. Поводом для ностальгии стала фотография детской педальной машинки.