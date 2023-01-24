Москвичи бросились покупать квартиры в ипотеку. Резкий скачок числа сделок в декабре 2022 года зафиксировал Росреестр.

«11 043 ипотечные сделки зарегистрированы на столичном рынке недвижимости в декабре. В 2022 году больше фиксировалось только в марте (12 341)», — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. По сравнению с ноябрем 2022-го (8 752 сделки) в декабре было заключено на 26,2 процента больше договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках столичной недвижимости.

За четвертый квартал прошедшего года в московском регионе зарегистрировано 29 060 ипотечных договоров, что на 7,1 процента больше, чем в третьем квартале (27 120). Всего в январе-декабре 2022-го в столице состоялось 108 426 ипотечных сделок. «Это на 15,1 процента меньше абсолютного рекорда 2021 года (127 637), но на четыре процента больше показателя 2020 года, когда впервые в столице число регистраций ипотечных сделок превысило 100 тысяч (104 231)», — отметили в Росреестре.

Отмечается, что Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам: их объем в декабре составил 69,6 миллиарда рублей, это 25,2 процента общероссийского объема льготной ипотеки. «Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму более 830 миллиардов рублей», — процитировал Росреестр заместителя мэра города Владимира Ефимова.

Ранее сообщалось, что жилья в новостройках Москвы стало больше в 1,5 раза. За 2022 год объем предложений увеличился на 55 процентов.