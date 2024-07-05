Москвичи назвали свои любимые виды спорта. О предпочтениях горожан сообщили в столичном департаменте спорта — Москомспорт, пишет агентство новостей «Москва».

В департаменте рассказали, что среди всесезонных видов занятий жители столицы больше всего любят плавание и фитнес. Летом же горожане чаще всего выбирают волейбол, бег и танцевальный фитнес.

По данным собеседника агентства, количество москвичей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, ежегодно растет. На данный момент постоянно хотя на тренировки более 6 миллионов жителей столицы, подметил он.

Незадолго до этого в Басманном районе Москвы жители многоквартирного дома нашли способ спастись от жары и неожиданно разозлили соседей. В начале лета жители столицы поставили бассейн во дворе. Москвичи делают так третий год подряд, наполняя его водой из квартир. В этот же раз своими действиями они разозлили соседей.