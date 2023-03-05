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05:00, 05 марта 2023
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Москвичи обнаружили изображение «Чужого» на одной из станций метро

Москвичи обнаружили изображение «Чужого» на одной из станций метро
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Москвичи обнаружили «Чужого» на одной из станций метро. Так назвали фолловеры группы «Соколинка | Соколиная гора | М125» социальной сети «ВКонтакте» одно из изображений на декоративном панно, украшающем стену на станции «Электрозаводская».

«Соседка Катя заметила на "Электрозаводской" Большой кольцевой линии (БКЛ) вот такое создание. Не понимаю, это морской гад какой-то или конь?» — обратились к подписчикам администраторы группы.

«Конь с головой щуки», «Чудо-чудное, диво-дивное. Художника в лечебницу», «Чумной конь», «Коня током бьет», «Это предвестник нейросетей», «Предвестник апокалипсиса», «Чужой», «Креветка», — написали свои ассоциации пользователи сети.

Ранее были названы проигравшие от замены светильников станции московского метро. По данным администраторов канала, облик обеих станций сильно изменился из-за установки люминесцентных ламп.

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