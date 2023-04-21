Москвичи оценили «танцующий» светофор. Видео устройства для регулирования движения транспорта и пешеходов с анимированными изображениями было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

«На Бережковской набережной заработал "инновационный светофор". Он оборудован дисплеем с анимированными изображениями и надписями. Для того, чтобы переключить светофор в другой режим, нужно провести по специальному сенсору», — подписали администраторы канала ролик.

Для пешеходов на светофоре есть два табло. Во время мигания разрешающего сигнала на одном из них появляется надпись «Будьте осторожны» с изображением машины, а на втором — бегущий на зеленом фоне человек. При запрещающем сигнале человек на экране прыгает и размахивает руками.

«Что только не придумают», «Еще бы телевизор поставили с мультиками», «Прикольно», «Круто», «Что за идиотская анимация, что за фигура, что за прыжки», «Дискотека какая-то», «Прикольно, конечно, но зачем?», «Интересно», «Изображение на красном сигнале светофора — это намек всем на здоровый образ жизни», «Мне нравится», «Сделали новый светофор — отлично», — отреагировали в комментариях пользователи мессенджера.

Ранее танцующий на пешеходном переходе мужчина попал на видео.