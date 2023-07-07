Москвичи одобрили поцелуи в общественных местах

Уместность поцелуев в общественных местах оценили три тысячи москвичей в ходе опроса мобильным приложением «Город» и приложением для знакомств «Мамба». Результаты исследования появились в распоряжении «Мосленты».

Выяснилось, что большинство москвичей положительно относятся к поцелуям в общественных местах. Так ответили 62 и 60 процентов женщин и мужчин соответственно. Против проявления чувств на людях высказались 16 процентов женщин и 14 процентов мужчин. При этом равнодушными оказались 22 и 26 процентов горожан.

Кроме того, жители столицы рассказали о чувствах, которые у них вызывают поцелуи. Например, 55 процентов мужчин испытывают нежность, 24 процента — удовлетворение, 17 процентов — радость, а четыре процента — вовсе не любят целоваться. Тогда как у 74 процентов женщин поцелуи вызывают нежные чувства, 13 — испытывают удовлетворение, 12 — радость и два процента не любят целоваться.

Ранее москвичи поспорили об уместности танцев в метро.