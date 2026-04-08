Москвичи показали крайнюю изобретательность в придумывании имен своим детям

Михаил и Анна оказались самыми популярными именами среди новорожденных в Москве с начала этого года. Об этом рассказала ТАСС начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Самыми востребованными мужскими именами стали Михаил, Александр и Лев, а женскими — Анна, София и Мария. Родители дают детям и редкие имена. Среди женских выделились Славия, Искра и Сора, а среди мужских — Амур.

Также среди новорожденных мальчиков популярны имена Иван, Максим, Марк, Матвей, Роман и Артем. Кроме этого, родились мальчики с такими необычными именами, как Цветай, Патрикей, Марс, Максимус, Лёв, Ладомир, Анатоль, Амур, Алмаз. Двоих мальчиков в этом году назвали Северьян, троих — Север, семерых — Нил.

Среди новорожденных девочек востребованы имена Василиса, Варвара, Ева, Александра, Виктория, Полина, Елизавета. Из редких — Эванджелина, Соломия, Одиссея, Милалика, Макионора. Также девочкам с начала года давали составные имена: Виолета София Евлалия и Анна Фёкла.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье новорожденных стали чаще называть старославянскими именами.