Москвичи пожарили мясо в пробке прямо в кузове авто и попали на видео

Двое молодых людей, стоя в автомобильной пробке в Москве, пожарили стейки на гриле прямо в кузове автомобиля. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

На кадрах, выложенных в сеть, москвичи спокойно сидят в кузове пикапа и жарят мясо. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на ролик. Некоторые поддержали героев видео, однако другие указали на опасность таких развлечений.