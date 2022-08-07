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Москвичи пожарили мясо в пробке прямо в кузове авто и попали на видео

Москвичи пожарили мясо в пробке прямо в кузове авто и попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Двое молодых людей, стоя в автомобильной пробке в Москве, пожарили стейки на гриле прямо в кузове автомобиля. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

На кадрах, выложенных в сеть, москвичи спокойно сидят в кузове пикапа и жарят мясо. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на ролик. Некоторые поддержали героев видео, однако другие указали на опасность таких развлечений.

«Красиво», «Респект, товарищи», «Машина движется! Представьте последствия ДТП с участием горящего мангала и двумя людьми в открытом кузове? Это не только не соблюдение техники безопасности при управлении ТС, но и заведомое подвергание опасности других участников дорожного движения. Это все не смешно и не весело», «Потом дернулась машина, и они упали лицом на гриль», — прокомментировали юзеры.

Ранее во время стояния в столичной пробке водитель BMW успел побрить лицо электробритвой и попал на видео.

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