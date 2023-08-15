Москвичи придумали опасную альтернативу поездке в кабриолете и попали на видео

Две москвички высунулись в окна легковушки при проезде на скорости по шоссе. Видео опасного трюка было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Когда очень хотел кабриолет», — написал автор ролика, в котором две девушки высунулись из окон задних дверей Mitsubishi Lancer IX и держались за руки.