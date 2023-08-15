22:33, 15 августа 2023
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Москвичи придумали опасную альтернативу поездке в кабриолете и попали на видео
Две москвички высунулись в окон легковушки при проезде на скорости по шоссе.
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
Две москвички высунулись в окна легковушки при проезде на скорости по шоссе. Видео опасного трюка было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Когда очень хотел кабриолет», — написал автор ролика, в котором две девушки высунулись из окон задних дверей Mitsubishi Lancer IX и держались за руки.
«Не надо ехать быстрее, чем летит твой Ангел хранитель», «Это увлекательный был аттракцион», «Очередные претенденты на премию Дарвина», «Дураки и дороги. Хоть что-то в жизни не меняется», «Жизнь для них дешевая штука», «Когда очень хотят на тот свет», — написали пользователи мессенджера.
Ранее ночная драка двух москвичек в центре столицы попала на видео.