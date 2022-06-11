Москвичи раскрыли судьбу медведя с закрытия Олимпиады-80

Москвичи раскрыли судьбу воздушного медведя с церемонии закрытия XXII летних Олимпийских игр, проходивших в 1980 году в СССР. О судьбе талисмана спортивных соревнований пользователи рассказали в группе «ВКонтакте» «Москва — воспоминания Детства».

Одна из жительниц столицы сообщила, что узнала о предстоящем шоу с главным талисманом Олимпиады от знакомых. «Мишку делали на заводе, где работал папа моей подруги и он нам говорил, что будет медведь. Очень грустный момент!» — рассказала женщина.

Участники сообщества также разошлись во мнениях о том, что стало с медведем после закрытия церемонии. По одной из версий, до конца 90-х годов главный талисман находился в павильоне «Юный техник» на ВДНХ, где каждый посетитель мог его увидеть.

По другой версии, в павильоне находилась лишь копия знаменитого символа XXII Олимпийских игр. «Их два сделали. Тот, которого выставляли на ВДНХ, никуда не летал. Который летал, повредился при приземлении. Потом его предлагали купить немцы, им отказали. И в итоге, как писали в АиФ, медведя "сожрали крысы"», «Никому мишка после приземления действительно не был нужен. Поэтому упал, порвался, провалялся много лет на каких-то задворках ВДНХ, пока не пропал окончательно», — рассказали пользователи.

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