Город
Опубликовано 21 июня 2026, 06:23
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Москвичи скупили более 50 тонн клубники

Москвичи скупили 50 тонн клубники с начала лета.
Москвичи скупили более 50 тонн клубники
Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Москвичи с начала лета купили на столичных ярмарках более 50 тонн клубники. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первые партии поступили на прилавки еще в мае из южных регионов страны. В начале июня ягоды дозрели и в Центральной России. Городские власти отметили, что спрос на клубнику продолжает расти.

Ранее столичный Роспотребнадзор призвал не покупать ягоды на стихийных рынках, у продавцов, торгующих возле автомобильных трасс, крупных торговых центров, магазинов и других объектов и дал советы по выбору качественных плодов. Ягоды должны быть сухими, без признаков гниения, однородного и насыщенного цвета, с насыщенным ягодным ароматом. Важно, чтобы поверхность клубники была упругой, блестящей, гладкой, без вмятин и повреждений, а листики зелеными, без признаков увядания.

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Автор:Анна Вальман
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