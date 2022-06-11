Москвичи удивились загруженности МКАД в 1980-х, увидев фотографию ьлгл времени в Telegram-канале «Старая Москва».

«Вот бы сейчас МКАД с такой загруженностью», «Было время, когда на МКАД не было пробок», «Я зимой, бывало, переходил, не снимая лыж», «У моей подружки дача была сразу за МКАД. В середине 70-х точно помню, что переходили дорогу всегда без подземного перехода, не хотелось идти по нему, движение было еще таким слабеньким. Шли совершенно свободно», — написали пользователи сообщества.

По словам одного из подписчиков, в то время МКАД не особо чистили зимой, тогда не было освещения и разделительной полосы, поэтому зимой с раннего утра в выходные автомобилисты пересекали Москву через центр.

«Не так давно кольцо было двухполосным. Помню, при въезде в Москву с Щелковского шоссе повернуть на МКАД в сторону Горьковского было возможно только через полосы встречного движения. Причем там и светофора не было со стрелкой поначалу: гаишник от поста приходил и помогал проехать. Сейчас это дико представить, но это было еще совсем недавно», — вспомнил другой юзер.

Ранее москвичи вспомнили старое название МКАД. «В середине 90-х МКАД называли "кольцом смерти"», — напомнил один из пользователей. Кто-то добавил, что причина была в отсутствии отбойников и недостатке освещения.