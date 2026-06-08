Москвичи устроили давку из-за бесплатной косметики

Жители российской столицы произошла на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что московский магазин пообещал раздать бьюти-банки всем желающим, но желающих оказалось намного больше, чем можно было предположить. Школьники увидели рекламу на платформе TikTok, где им предлагалось прийти и взять бесплатную косметику.

Организаторы давали анонс и говорили, что унести можно будет столько, сколько товаров вместится. У магазина собралась огромная толпа, что и повлекло давку. Собравшиеся начали толкаться и ссориться друг с другом.

К месту инцидента съехались скорая и правоохранители. Данные о пострадавших не уточняются.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы образовалась огромная очередь. Люди выстроились в длинную вереницу, чтобы попасть на выставку.