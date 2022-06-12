Москвичи вспомнили очереди за билетами на кинофестивали в СССР

Очереди за билетами на кинофестивали в СССР вспомнили москвичи в Telegram-канале «Старая Москва». Жители столицы увидели снимок некогда одного из главных кинотеатров города.

Автор публикации подписал фотографию: «Кинотеатр "Россия", очередь за билетами на международный кинофестиваль. Некоторые фанаты занимали очередь с вечера накануне и стояли всю ночь».

Подписчики сообщества согласились с этим утверждением. «Моя мама так стояла, фанатом была», «Папа ночь однажды стоял», «Нам в профкоме выделяли абонементы на посещение фильмов кинофестиваля. Покупали и ходили сменяя друг друга, начальник даже отпускал, если сеанс был, например, в 14:00 или 15:00», «Я обычно не стоял. Брат старший с работы приносил билеты, если сам не шел, конечно. А вот в 1988-м полдня простоял на декаду американских фильмов. Тогда пятый эпизод "Звездных войн" привезли», — написали юзеры.

По мнению одного из пользователей мессенджера, такой ажиотаж начинался из-за того, что фестиваль проходил раз в два года, а желающих посмотреть кино было намного больше, чем мест в кинотеатрах.

«Были еще абонементы, включающие ежедневный просмотр по два фильма. Ходили как на работу почти в ночную смену. Очень утомляло, особенно в случае с плохим переводом. Восприятие фильмов было искаженным, а ожидания завышенными», «Ажиотаж формировался из-за недоступности, поскольку смотреть в целом было нечего», «На фоне советского кинопроката все было любопытно. Проходных фильмов с рейтингом около пяти было подавляющее большинство. Плюс мы — массовые зрители не слишком воспринимали авторские, социальные фильмы, а их тоже было много», — заявили подписчики группы.

Ранее россияне перечислили любимые в СССР мультфильмы. Кроме приключений волка с зайцем пользователи перечислили и другие любимые в детстве мультфильмы. Среди самых популярных оказались «Ежик в тумане», «Винни-Пух», «Чебурашка», «Жил-был пес», «Остров сокровищ» и «Трое из Простоквашино».